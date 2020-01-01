الأردن : موعد عطلة المولد النبوي 2020 وبدء العمل بالتوقيت الشتوي

أصدر مجلس الوزراء الأردني، يوم الخميس، إعلانا بشأن موعد عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 2020، وتاريخ بدء العمل بالتوقيت الشتوي الجديد مع نهاية الشهر الجاري.

وقال رئيس الوزراء الدكتور بشير الخصاونة في تصريح صحفي إنه تقرر تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف.

وأضاف أن ذكرى المولد النبوي تصادف يوم الخميس المقبل، الثاني عشر من شهر ربيع الاول سنة 1442 هجرية الموافق للتاسع والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 2020 ميلادي.

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وحسب ما ورد على صفحة المجلس بموقع فيسبوك، فقد استثنى البلاغ الذي اصدره رئيس الوزراء بهذه المناسبة، الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلافا لذلك.

وشدد الدكتور الخصاونة، أنه على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة الاسهام في ابراز هذه المناسبة الجليلة واظهارها بما يليق بها؛ إحياء لهذه المناسبة العطرة.

التوقيت الشتوي في الأردن 2020

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور الخصاونة عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي في المملكة، ابتداءً من يوم الجمعة القادم الموافق الثلاثين من شهر أكتوبر / تشرين الأول الحالي.

ودعا المواطنين إلى تآخير عقارب الساعة يوم الجمعة، 60 دقيقة عند الساعة الواحدة؛ وذلك تطبيقا لقرار الحكومة الذي تم اتخاذه قبل سبع سنوات، الذي ينص على الانتقال من التوقيت الصيفي للشتوي والعكس