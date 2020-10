رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية: اتفاق السلام مع إسرائيل يؤكد أن البحرين بلد التعايش والسلام

وصفت رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية، عهدية أحمد السيد، بأن هذه الخطوة تعد خطوة تـــاريخية جدا بالنسبة للبحرين، مؤكــدة أن البــحرين "داعية للسلام والتسامح والتعايش دائماً، واليوم البحرين تثبت للعالم أنها صادقة في كل ما تؤمن".

نشرت رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية السيد على تويتر ضمن تغريدة، مفادها "السلام هو السبيل الوحيد لاستقرار هذه المنطقة؛ لتكون مكانا يمكن فيه ضمان مستقبل أكثر إشراقا للشباب".

In a statement issued by @citizensforBH

"The peace agreement with Israel comes as a reiteration of Bahrain's tolerant and forward looking vision

