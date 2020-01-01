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الحريري بعد تكليفه بتشكيل الحكومة: عازم على الالتزام بوعدي بالعمل على وقف الانهيار بلبنان

الخميس 22 أكتوبر 2020 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحريري بعد تكليفه بتشكيل الحكومة: عازم على الالتزام بوعدي بالعمل على وقف الانهيار بلبنان



وكالات

قال رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري إنه عازم على الالتزام بوعده بالعمل على وقف الانهيار في لبنان وإعادة إعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت، مؤكدا أنه سينكب على تشكيل الحكومة أولا.


وقال الحريري من بعبدا بعد لقائه الرئيس اللبناني: "أشكر النواب الذين سموني لتشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين لأن الوقت داهم وهذه هي الفرصة الأخيرة"

وانتهت الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس جديد للحكومة اللبنانية بحصول الحريري على الأكثرية المطلوبة من الأصوات التي تسمح له ببدء عملية التأليف.

وسمي الحريري​ في الاستشارات النيابية الملزمة اليوم في قصر ​بعبدا​، لتشكيل الحكومة​ المقبلة بمجموع أصوات بلغ 65 نائبا مقابل 53 نائبا لم يسموا أحدا.

والجدير بالذكر أن رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ كان قد نال 69 صوتا في الاستشارات الماضية.

وبينما امتنعت كتلة "حزب الله" البرلمانية، بالإضافة إلى أكبر حزبين مسيحيين في لبنان، "التيار الوطني الحر" بزعامة جبران باسيل، و"القوات اللبنانية" بزعامة سمير جعجع، عن تسمية الحريري لرئاسة الحكومة، أعطى نواب كتلة "التنمية والتحرير" برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، أصواتهم للحريري من أجل تولى تشكيل حكومة جديدة في البلاد.

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