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وزيرة الصحة : 8 وفيات و506 إصابات بفيروس "كورونا" و609 حالات تعافٍ

الخميس 22 أكتوبر 2020 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : 8 وفيات و506 إصابات بفيروس "كورونا" و609 حالات تعافٍ



رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس "كورونا المستجد، ما يرفع عدد الوفيات في فلسطين منذ بداية الجائحة إلى 498 وفاة.

وأكدت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، تسجيل 506 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع عدد الإصابات الكلي إلى 60164 إصابة.

وذكرت أنه سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 609 حالات تعافٍ، ما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين في فلسطين إلى 52962.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن الوفيات سجلت في المحافظات حسب التالي: 3 في رام الله والبيرة، الخليل (1)، قلقيلية (1)، محافظة القدس (1)، بيت لحم (1)، إضافة إلى وفاة من بيت حانون في قطاع غزة.

وأوضحت أن الإصابات سجلت في المحافظات حسب التالي: حسب التالي: الخليل (60)، نابلس (98)، بيت لحم (30)، قلقيلية (11)، رام الله والبيرة (68)، جنين (39)، أريحا والأغوار (24)، سلفيت (4)، طولكرم (24)، قطاع غزة (124)، ضواحي القدس (24)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 4116 فحصا.

وبيّنت الكيلة أن حالات التعافي سجلت المحافظات حسب التالي: الخليل (74)، جنين (40)، قلقيلية (11)، نابلس (38)، طوباس (10)، سلفيت (9)، بيت لحم (127)، طولكرم (173)، غزة (127).

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 34 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزيرة الصحة #اصابات #فيروس كورونا #غزة #الضفة

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