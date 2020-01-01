تعليم غزة : سنطبق خطة دوام جزئي وتقليص المحتوى الدراسي

غزة / سما /

قال محمود مطر مدير عام الإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم بغزة، اليوم الخميس، إن الوزارة متجهة لتطبيق خطة الدوام الجزائي للمدارس، وهو ما سيترتب عليه تقليص المحتوى الدراسي من أجل انطلاق العام الدراسي وفق ذلك.

وبين مطر في حديث إذاعي، أنه تم وضع خطة لتشمل المرحلة القادمة طلبة الصفوف من السابع حتى الحادي عشر، وربما يتم تجزأتها حسبما يتم تقدير ذلك من الجهات المختصة.

وقال: "نتحدث عن حالة وبائية ودائرة المخالطة داخل المدرسة كبيرة جدًا وهو ما يؤخر عملية اطلاق المرحلة الثانية، ونأمل أن تكون قريبة جدًا".

وأشار إلى أنه لم يتم صدور أي قرار من الوزارة بشأن التعليم الالكتروني، مبينًا أن الوزارة استخدمت أنظمة تعلم عن بعد لإيجاد تواصل مع الطلبة بعد انقطاع الطلبة لفترة طويلة عن المدارس.

وأضاف، "لا نستطيع الحديث عن إطلاق نظام تعليم عن بعد، لأن هناك معطيات كثيرة كوجود الكهرباء والانترنت تمنع ذلك".

وتابع، "التواصل موجود حتى اللحظة عبر الصفوف الافتراضية، وقدر جيد من الطلبة متواصلون مع المعلمين عبر هذه الصفوف".

وأكد أن وزارة الصحة هي صاحبة القرار الأساسي بشأن انتظام العملية التعليمية.