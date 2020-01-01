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الأونروا تبدأ بتوزيع الكتب المدرسية للطلاب في مدارسها بقطاع غزة

الخميس 22 أكتوبر 2020 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

بدأت وكالة غوث وتغيل اللاجئين الأونروا بتوزيع الكتب المدرسية على طلاب المدارس الإعدادية وطلاب المرحلة الابتدائية بالإضافة إلى بطاقات التعلم الذاتي التي ستُستخدم في التعلم عن بعد.

وأوضحت الانروا في بيان لها ان عملية توزيع الكتب المدرسية حتى 26 أكتوبر حيث من المتوقع أن تسلّم الأونروا الكتب المدرسية لعدد 287,019 طالب وطالبة منهم تقريبا 148,561 طالبا و138,458طالبة.

وأشارت الى انه قبل البدء بعملية التوزيع، أصدر برنامج التعليم مجموعة من الإرشادات التي يجب إتباعها من قبل كل من المدرسين، والطلبة، وأولياء الأمور أثناء عملية التوزيع.

وقام طاقم مدارس الأونروا بتصنيف وفرز الكتب المدرسية بحسب الشعبة والصف ووضعها في المخازن لمدة 72 ساعة لتفادي انتقال عدوى فايروس كورونا. كما قامت مدارس الأونروا بالعمل على تجهيز حزمة الكتب المدرسية لكل طالب ووضعها في كيس بلاستيكي مغلق قبل التسليم من أجل تقليل وقت الإنتظار في الطوابير ومنع التجمعات.

ولم تحدد الانروا موعد بدء العام الدراسي في مدارسها حتى الان مكتفية بالاعلان عن جدول للتعليم عن بعد يبدأ السبت

#الأونروا #الكتب المدرسية #قطاع غزة #الطلاب

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