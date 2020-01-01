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منظمات "الهيكل" المزعوم تطالب بطرد الأوقاف الاسلامية من الأقصى

الخميس 22 أكتوبر 2020 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمات "الهيكل" المزعوم تطالب بطرد الأوقاف الاسلامية من الأقصى



القدس المحتلة / سما /

طالبت منظمات "الهيكل المزعوم"، صباح اليوم الخميس، بطرد الأوقاف الإسلامية من المسجد الأقصى المبارك، بحراسة من شرطة الاحتلال.

وقام المتطرف تومي نيساني رئيس "جماعة طلاب لأجل الهيكل" والمدير لمؤسسة تراث جبل الهيكل"، بإلقاء بيان، خلال اقتحامه المسجد الأقصى برفقة مجموعة من المستوطنين، لدى وصولهم مقابل قبة الصخرة المشرفة من جهة باب حطة.

وأبرز ما جاء فيه :" نطالب دولتنا إسرائيل وأمريكا، بطرد الوقف الإرهابي من جبل الهيكل" ، وقام المستوطنون بتصويره وبث التسجيل على صفحات منظمات "الهيكل المزعوم".

وحذر مصدر مسؤول في الأوقاف الإسلامية من خطورة البيان الذي القي في الأقصى تحت أعين الشرطة التي وفرت الحماية للمستوطن ولم تتدخل لإيقافه، وأكد على ضرورة محاسبة أفراد الشرطة الذين سمحوا للمتطرف بإلقاء مثل هذا البيان واستمعوا إليه.

وأوضح أن الأوقاف أبلغت المسؤولين بالأردن حول ما جرى في الأقصى من قبل المستوطنين .

ومن جهة ثانية اقتحم حوالي 100 متطرفا المسجد الاقصى المبارك، عبر باب المغاربة، بحراسة شرطة الاحتلال.

وقامت شرطة الاحتلال بالانتشار على أبواب الاقصى، وعرقلت دخول طعام الافطار لحراس الاقصى كما اوضح أحد شهود العيان.

#مستوطنون #الاقصى #الاوقاف

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