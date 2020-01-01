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"آبل" تزود آيفون "12 ببطارية صغيرة

الخميس 22 أكتوبر 2020 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
"آبل" تزود آيفون "12 ببطارية صغيرة



وكالات / سما /

زودت شركة "آبل" هاتفها الجديد iPhone 12 Pro Max، ببطارية أقل سعة من الهاتف السابق للشركة.

فبحسب ما نشر موقع macrumors، نقلا عن مركز اعتماد معدات الاتصالات الصينية، فإن الهاتف الجديد زود ببطارية أقل سعة من الهاتف السابق للشركة.

وزود هاتف iPhone 12 Pro Max ببطارية 3687 مللي أمبير، بينما يحتوي iPhone 11 Pro Max على بطارية 3969 مللي أمبير، ولم تكشف "آبل" نفسها عن سعة البطارية المدمجة.

وفقا للشركة المصنعة، يتمتع جهاز iPhone 12 Pro Max بحجم 6.7 بوصة بعمر بطارية مماثل تماما لسابقه، ما يصل إلى 20 ساعة عند مشاهدة الفيديو وحتى 80 ساعة عند الاستماع إلى الصوت.

هذا وكانت الشركة قد كشفت رسميا النقاب عن جهاز "آيفون 12" بعد طول انتظار، المدعوم بشبكة الجيل الخامس "5G".

وأطلقت "أبل" الجهاز بخمسة خيارات ملونة: الأسود والأبيض والأحمر والأخضر والأزرق.

#آيفون 12 #آبل #بطارية

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