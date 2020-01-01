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طبيبة تتحدث عن مخاطر ارتداء الكمامة على الذقن

الخميس 22 أكتوبر 2020 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
طبيبة تتحدث عن مخاطر ارتداء الكمامة على الذقن



وكالات / سما /

حثت رئيسة أطباء الصحة في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، رئيسة قسم هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزو" في المنطقة، ناتاليا بينكوفسكايا، على مراعاة قواعد ارتداء الكمامات التي يجب أن تتناسب بشكل مريح مع الوجه، وارتداء كمامة على الذقن يعد ضررًا للذات وللآخرين.

وقالت في اجتماع لمقر العمليات الإقليمية لمنع انتشار فيروس كورونا: "هناك قواعد لارتداء الكمامات. عندما يتم إنزالها على الذقن، وما إلى ذلك، فهو في الواقع أمر سيئ لك ولمن حولك. هذا مهم بشكل خاص في وسائل النقل العام، لأن هذه مساحة مغلقة، هناك عدد كبير من الناس، هذه ساعة الذروة، مما يخلق مخاطر معينة في تعقيد الوضع الوبائي".

وحثت بينكوفسكايا سكان القرم على الالتزام بنظام الكمامة، خاصة في الأماكن المزدحمة.

وتم تسجيل أكثر من 7.5 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في الجمهورية خلال الفترة الحالية، وشفي 4132 شخصًا.

#الكمامة #كورونا #فايروس كورونا

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