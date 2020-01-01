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تعرّف على سابع صفقات أهلي غزة الصيفية

الخميس 22 أكتوبر 2020 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرّف على سابع صفقات أهلي غزة الصيفية



غزة / سما /

كشف النادي الأهلي الغزي, عن سابع صفقاته في الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي المقبل 2020-2021.

وأكد الأهلي أنه تعاقد مع المهاجم الشاب محمد إسليم مدة موسم واحد قادما من الوفاق, للظهور مع الفريق في دوري الأولى الموسم القادم.

ويعدّ إسليم إضافة جيدة لخط هجوم فريق الأهلي, الساعي للظهور بشكل قوي في الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى.

يشار إلى أن الأهلي هبط للدرجة الأولى, بعدما حلّ في المركز الثاني عشر والأخير لدوري الممتازة, وسبق له ضم السداسي حاتم نصار, وطارق صالح, ومحمد مطر, وسليمان السكافي, ومصطفى الداعور, وأدهم المقادمة مؤخرا.

#محمد إسليم #مدافع #أهلي غزة #دوري الأولى #الوفاق

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