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فيديو .. إمارة عسير تكشف تفاصيل حريق جبل غنامة في تنومة

الخميس 22 أكتوبر 2020 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. إمارة عسير تكشف تفاصيل حريق جبل غنامة في تنومة



الرياض / سما

أعلنت الجهات المختصة في إمارة منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية، عن تفاصيل كواليس الحريق الضخم الذي اندلع في جبل غلامة بمحافظة تنومة، لافتة إلى عدم وقوع ضحايا ومصابين.

وقالت إمارة عسير في تصريح صحفي إن مساحة حريق تنومة تبلغ 500 / 1000 متر، موضحة أنه تم تنفيذ عدة إجراءات وقائية في مراحل الإطفاء من بينها إخلاء بيت واحد فقط كإجراء احترازي.

وأكدت بعد المسافة بين المنزل الذي جرى إخلائه والحريق، وسيجري تعزيز عملية الإطفاء بالطائرات الاستطلاعية، مبينة أن نسبة إخماد الحريق بلغت أكثر من 70% من إجمالي المساحة المعلومة.

وأضافت أن عمليات الإطفاء ما زالت مستمرة في المناطق المتبقية رغم التضاريس الصعبة في جبل غلامة، منوهة إلى أن غرفة العمليات المشتركة تواصل العمل بأقصى سرعة تحسبا لقوة الرياح.

وتضم غرفة العمليات المشتركة في إمارة عسير، الجهات الحكومية المختصة وإدارة الدفاع المدني، إذ تواصل إخماد حريق محافظة تنومة منذ عدة ساعات وشارفت على الوصول للمراحل النهائية.

وتعمل بلديات المنطقة إلى جانب غرفة العمليات المشتركة، وفق صحيفة سبق السعودية، فيما تحاول توفير وحدات سكنية لفرق الطوارئ التي جاءت من باقي محافظات المملكة خلال الساعات الماضية.

وأفادت سبق بأن العمليات المشتركة تواصل متابعة حركة الطرق والمرور على الطريق الواصل بين محافظة تنومة والنماص؛ لتخفيف الازدحام المروري قرب المنطقة التي شهدت الحريق الهائل.

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