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نادي في غزة ينفق 100 ألف دولار في الموسم

الخميس 22 أكتوبر 2020 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نادي في غزة ينفق 100 ألف دولار في الموسم



غزة / سما /

كشف وليد شاهين رئيس نادي شباب جباليا, عن تكلفة الموسم الكروي الواحد بالنسبة لناديه خلال السنوات الأخيرة.

وقال شاهين لبرنامج "الكورة والملاعب" عبر إذاعة "صوت الأقصى", إن ناديه يصرف قرابة 100 ألف دولار في الموسم الواحد, على 4 ألعاب مختلفة, بالإضافة لقطاع الناشئين.

وأضاف: "النادي يمر بوضع مالي جيد بفضل وجود مصادر دخل مختلفة, بجانب داعمين مميزين له على الدوام".

وبيّن أنه شارك في اجتماع الأندية الغزية الأخير, كونه يشعر بالأزمة المالية التي تمر بها أغلب الفرق, ومدى مسؤوليته بالالتفاف معهم في مشاكلهم.

وطالب جميع الأندية بوضع حد أقصى لعقودها مع اللاعبين, بهدف تخفيض المصروفات الموسمية, بما يضمن تخطي هذه المرحلة الصعبة.

#دوري الممتازة #شباب جباليا

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