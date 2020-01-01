مدرب أياكس : ليفربول كان ضعيفاً ولم نستغل الموقف

وكالات / سما /

قال إيريك تان هاج مدرب فريق أياكس الهولندي بأن ليفربول الإنجليزي كان ضعيفاً أمامه، مشيراً إلى أنه لم يكن محظوظاً أمام الريدز.

وفاز فريق ليفربول بشق الأنفس أمام مضيفه أياكس بهدفٍ نظيف، ضمن فعاليات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأهدر فريق أياكس أكثر من فرصة محققة أمام مرمى ليفربول، وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل، ولكن لم يحالفه الحظ.

وتحدث مدرب أياكس إيريك تين هاج عقب انتهاء المباراة قائلاً “كانت ستكون مكافأة كبيرة لنا لو حصلنا على نقطة أو أكثر أمام ليفربول”.

وأضاف “أعتقد أن ليفربول كان ضعيفاً، ولكننا لم نستغل ذلك كثيراً”.

وتابع “لم نكن محظوظين، وقدمنا أداءً جيداً بشكل جماعي، وكنا مُقنعين، لكن الواحد في المئة الأخيرة كانت مفقودة، ولم نسجل رغم أننا صنعنا الكثير من الفرص، وأعتقد أن هذه هي قصة هذه المباراة”.

الجدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب مجموعته الرابعة برصيد ثلاث نقاط مناصفةً مع أتلانتا الإيطالي الذي فاز على منافسه ميتشلاند برباعية نظيفة.