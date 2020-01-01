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حماس: مكونات النظام الإسرائيلي مشتركة في الجرائم ضد شعبنا

الخميس 22 أكتوبر 2020 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: مكونات النظام الإسرائيلي مشتركة في الجرائم ضد شعبنا



غزة / سما /

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، اليوم الخميس، إن توجيه الاحتلال تهمة القتل غير العمد للشرطي الإسرائيلي الذي أعدم الشهيد إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة منذ نحو نصف عام، يأتي تأكيد على اشتراك كل مكونات "النظام الصهيوني" في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

واعتبر قاسم في تصريح صحفي، مثل هذا القرار ليس جديدًا على مؤسسات الاحتلال، فهي تبرئ القاتل، وسبق لها أن برأت كل من ارتكب مجازر ضد شعبنا. كما قال.

وأضاف: "جريمة قتل الحلاق المصاب بمرض التوحد، تؤكد سادية الاحتلال"، مطالبًا كل المؤسسات الدولية بالتحرك لمعاقبة الاحتلال، وقادة جيشه الذين أصدروا الأوامر لاستهداف الفلسطيني الأعزل.

وتابع: "لا يمكن ترك الأمر لمؤسسات الاحتلال، لأنها شريكة في الجريمة، فالاحتلال بسلوكه العدواني الإجرامي، سيواصل ارتكاب الجرائم ضد شعبنا، طالما ظل يشعر أنه فوق القانون الدولي".

وواصل: "القرار يؤكد الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها الأطراف التي تسعى للتطبيع مع الاحتلال".

#حماس #الاحتلال #شرطة #اياد الحلاق #شهيد #القدس

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