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الاحتلال يعتقل 18 مواطنا من الضفة

الخميس 22 أكتوبر 2020 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 18 مواطنا من انحاء متفرقة من الضفة.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، سبعة مواطنين بينهم امرأة، وهم: يحيى صادق جحشن، ومحمد محمود السعدي، ومحمد حلمي عقل، ومحمد صقر البو، وثأر جمال مضية، والذي سلم نفسه بعد احتجاز شقيقه سامر، وجميعهم من بلدة حلحول، إضافة إلى صابر إبراهيم النجار (25 عاما)، من بلدة اذنا، والمواطنة سهير أحمد البطران، زوجة الأسير عمر عيسى اسليمية.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين أسامة محمود السعدي، والأسير المحرر ناطق حسام حنتولي، بعد اصابته بالرصاص في الساق، خلال محاولة اعتقاله.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد إبراهيم عويس (30 عاما)، من مخيم عايدة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، وهم: الشاب عطا زيداني، والأسير المحرر صدام تيسير الأسمر، وعز الدين فايز رحيمة من بلدة بيت ريما غرب، والأسير المحرر مهند جرادات من بلدة بيتونيا، وعدي أبو شمة من حي البالوع في البيرة.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر ثائر جميل بني عودة، بعد أن داهمت منزل ذويه في بلدة طمون.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطنين: محمود السبتي، وعيسى نظمي حشاش، من مخيم بلاطة.

#الاحتلال #الضفة #الضفة الغربية

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