تقدم بايدن بـ7.5 نقطة على ترمب في السباق الرئاسي الأميركي

واشنطن / وكالات /

أظهرت استطلاعات الرأي الأميركية الأخيرة، تقدم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن على المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية بـ7.5 نقطة، قبيل أقل من أسبوعين على موعدها المققر في الثالث من تشرين الثاني المقبل.

وبحسب استطلاعات الرأي ارتقعت نسبة التصويت لصالح بايدن من قبل المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم ضمن "الاقتراع المبكر" والبالغ عددهم حتى صباح اليوم 44 مليون أميركيا حسبما نشر موقع "مشروع الانتخابات الأميركية" التابع لجامعة فلوريدا ضمن تحديثاته المستمرة لاعداد المقرعين، لا سيما في ولايات كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا.

وتشير الاستطلاعات إلى حالة الاستياء من قبل الناخبين الأميركيين الذين أدلوا باصواتهم لـ"بايدن" من السياسة التي اتبعها ترمب الذي يسعى لولاية ثانية في تعامله مع جائحة كورونا، وسط ارتفاع أعداد الاصابات والذي فاق 8 ملايين شخص في الولايات المتحدة، وأعداد الذين هم بحاجة للعلاج داخل المستشفيات في الكثير من الولايات الحاسمة مثل "ويسكانسين، واوهايو، وميتشيغان، وكارولينا الشمالية، وبنسلفانيا التي تعتبر الأهم في الانتخابات الحالية كما هو متوقع لحسم الرئاسة".

ومن المقرر أن يشارك الرئيس السابق باراك أوباما المرشح بايدن اليوم الخميس قبيل المناظرة الثانية والأخيرة في مهرجان انتخابي في الولاية لدعم فوزه.