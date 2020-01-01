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رغم اكتشاف النفق الأخير.. معاريف : مباحثات التوصل الى تهدئة مع حماس مستمرة وسوف تنجح

الخميس 22 أكتوبر 2020 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رغم اكتشاف النفق الأخير.. معاريف : مباحثات التوصل الى تهدئة مع حماس مستمرة وسوف تنجح



القدس المحتلة / سما /

كتب محلل الشؤون العسكرية بصحيفة "معاريف" العبرية، تال ليف رام، أن مباحثات التهدئة مع حماس مستمرة، رغم اكتشاف النفق الأخير على حدود قطاع غزة.
 
وقال المحلل العسكري، تل ليف رام، صباح اليوم الخميس، إن مباحثات التوصل الى تهدئة طويلة المدى مع حركة حماس مستمرة، بوساطة طرف ثالث.
 
وأضاف رام، أن مواصلة مباحثات التهدئة مع حماس، ليست مشروطة بالتقدم في مباحثات صفقة تبادل الأسرى بين الطرفين.
 
ووفقا للمحلل، تعتقد المنظومة الأمنية الإسرائيلية، أن جهود التوصل الى تهدئة مع حماس سوف تنجح، لكنها تأخذ بالحسبان محاولات الجهاد الإسلامي لتسخين الجبهة الجنوبية.
 
وأشار رام، الى أنه رغم وجود مباحثات للتوصل الى تهدئة، تستعد قيادة الجبهة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، لاحتمالات اندلاع تصعيد مع قطاع غزة. 

#حماس #تهدئة #اسرائيل #نفق #الجهاد الاسلامي

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