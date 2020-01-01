الاحتلال يعتقل 17 مواطنا بالضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، 17 مواطنا على الاقل من مناطق متفرقة بالضفة.

كما اقتحم جيش الاحتلال حي خروبة في مدينة جنين واعتقل الأسير المحرر ناطق حسام حنتولي، بعد اصابته بالرصاص في الساق، كما قام اعتقل الشاب أسامة محمود السعدي بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه .

وافادت مصادر محلية بان قوات الاحلال داهمت عدة مناطق برام الله واعتقلت كلا من: الأسير المحرر فضل تيسير طه من رافات، والشاب مهند جرادات، والشاب صدام طه الأسمر.​​​​​​ من بلدة بيتونيا غرب رام الله،

ومن بلدة بيت ريما غرب رام الله اعتقلت القوات المواطنين؛ حازم الريماوي، وعز الدين فايز الريماوي.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عايدة شمال بيت لحم، واعتقلت الشاب أحمد إبراهيم عويس (30 عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه.

كما اقتحمت القوات بلدة طمون جنوب طوباس، واعتقلت المواطن ثائر أبو دية.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، واعتقلت المواطنين محمود السبتي، وعيسى نظمي حشاش.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 مواطنين بينهم امرأة في محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة حلحول شمال الخليل واعتقلت: يحيى صادق جحشن، ومحمد محمود السعدي، ومحمد حلمي عقل، ومحمد صقر البو، وثأر جمال مضية الذي سلم نفسه بعد احتجاز شقيقه سامر.

ومن مدينة الخليل اعتقلت الشاب صابر إبراهيم النجار (25 عاما)، كما داهمت بلدة اذنا غرب الخليل واعتقلت المواطنة سهير أحمد البطران، زوجة الأسير عمر عيسى اسليمية، بعد أن فتشت منزلها وعبثت بمحتوياته.

كما سلمت قوات الاحتلال المواطن محمود ياسر مسالمة من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل بلاغا لمقابلة مخابراتها، وفتشت عدة منازل بمدينة الخليل عرف من اصحابها: بشير الرجبي، وحسام المحتسب، وأدهم العجلوني، ومحمد أبو صفية.