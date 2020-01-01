رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الخميس، خبر اغلاق الاحتلال جزءا من منزل الأسير نظمي أبو بكر في يعبد، وشنه حملة هدم لمساكن ومنشآت واعتقال 18 مواطنا.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف

الحياة الجديدة:

الاحتلال يهدم منشآت بالضفة ويغلق جزءا من منزل الأسير نظمي أبو بكر في يعبد

الرئيس يهاتف والد المناضل حازم أبو شنب معزيا بوفاته

بحضور اشتية: توقيع اتفاقيتي دعم ياباني لصالح المخيمات وبناء مدارس بقيمة 33 مليون دولار

الكويت تؤكد التزامها بالوقوف إلى جانب شعبنا ودعم خياراته

بعثة فلسطين في جنيف تبعث رسائل تحذيرية حول خطورة الوضع الصحي للأسير ماهر الأخرس

البحرين: الجمعيات السياسية تجدد رفضها لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي

6 وفيات و569 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الاتحاد الأوروبي: رئاسة ترمب ضعيفة وليست أهلا للتحديات

الشرطة والنيابة تحققان بظروف وفاة 3 مواطنين بالضفة.. وادانة لجريمة قتل شابة في النبي الياس

عائلة صائب عريقات: لا تغيير على وضعه الصحي

"التربية" تؤكد استمرار العملية التعليمية وفق خطتها دون أي تغيير

"كورونا": 29 وفاة في الأردن.. وإسبانيا أول بلد أوروبي يتخطى عتبة المليون إصابة

الأيام:

جيش الاحتلال يشن حملة هدم وإخطار واسعة ومستوطنون يمنعون قطف الزيتون قرب سلفيت

اتحاد المعلمين يعلن التحول إلى "التعليم عن بعد" ووزارة التربية تشدد على إبقاء المدارس مفتوحة

"كورونا": 6 وفيات و569 إصابة جديدة

عريقات في حالة مستقرة وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي

الأردن: 29 وفاة و 2648 إصابة جديدة بـ"كورونا"

التحقيق في قتل ام حامل داخل منزلها شرق قلقيلية

الرجوب: بناء الشراكة خيار استراتيجي وطني والمصالحة تبدأ بغصدار مرسوم الانتخابات

البنك الدولي: 8 بالمائة انكماش متوقع للاقتصاد الفلسطيني في عام "صعب للغاية"

تقرير اسرائيلي: قطر تقرر تمديد منحتها لقطاع غزة حتى نهاية 2021

اسرائيل تتجه لإدانة الشرطي قاتل الحلاق بـ"القتل المتهور" وتبرئة واغلاق ملف قائده

طائرة اسرائيلية خاصة تحط في مطار الخرطوم، بومبيو: نأمل في أن يعترف السودان بإسرائيل قريبا

موقع أميركي: سفارة اسرائيلية سرية في البحرين منذ 10سنوات

إسرائيل: 13 وفاة و1266 إصابة بـ"كورونا"

القدس:

الاحتلال يهدم عدة مساكن ومنشآت ويغلق غرفة بمنزل الأسير أبو بكر ويعتقل 18 مواطنا

إضراب الأسير الأخرس يدخل يومه الـ 88 استمرار مسيرات التضامن والاعتصامات

جماعة "الهيكل" تطبع صور الأقصى على قوارير خمر

6 وفيات و 569 إصابة جديدة بكورونا

الرجوب: أجرينا حوارا مغلقا مع قيادة حماس

اتهام الشرطي قاتل الحلاق بالتسبب بالموت جراء التهور

غانتس: غيرنا معادلة العمل ضد غزة ولن يمر شيء بدون عقاب

الاتحاد الأوروبي: رئاسة ترمب ضعيفة وليست أهلا للتحديات

13 وفاة و 1266 إصابة بالفيروس في اسرائيل خلال 24 ساعة

اللقاح الصيني "المعطل" آمن للاستخدام في علاج "كورونا"

عائلة عريقات: لا تغيير على وضعه الصحي