الخليل: الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين بينهم امرأة

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سبعة مواطنين بينهم امرأة في محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة حلحول شمال الخليل واعتقلت: يحيى صادق جحشن، ومحمد محمود السعدي، ومحمد حلمي عقل، ومحمد صقر البو، وثأر جمال مضية الذي سلم نفسه بعد احتجاز شقيقه سامر.

ومن مدينة الخليل اعتقلت الشاب صابر إبراهيم النجار (25 عاما)، كما داهمت بلدة اذنا غرب الخليل واعتقلت المواطنة سهير أحمد البطران، زوجة الأسير عمر عيسى اسليمية، بعد أن فتشت منزلها وعبثت بمحتوياته.

كما سلمت قوات الاحتلال المواطن محمود ياسر مسالمة من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل بلاغا لمقابلة مخابراتها، وفتشت عدة منازل بمدينة الخليل عرف من اصحابها: بشير الرجبي، وحسام المحتسب، وأدهم العجلوني، ومحمد أبو صفية.