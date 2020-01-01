9 حقائق مثيرة عن حراس ملكة بريطانيا.. "ممنوع الذهاب للحمام و ممنوع الضحك"

وكالات

نشر موقع "برايت سايد" الأمريكي تقريرا، استعرض من خلاله بعض الحقائق المثيرة عن حراس ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.



وقال الموقع، في تقريره إن حراس الملكة بستراتهم الحمراء وقبعاتهم السوداء الضخمة وقسمات وجوههم الجادّة، يُعتبرون من أهم الرموز الثقافية لبريطانيا العظمى. ومع ذلك، فإن معظم الناس لا يعلمون الكثير من الأسرار عن روتين هؤلاء الجنود. يعرض هذا التقرير بعضا من تلك الأسرار.



1. ممنوع الذهاب للحمام



خلال مناوبات الحراسة، ليس صحيحا أنه يجب عليهم البقاء في أماكنهم طوال الوقت، إذ يمكنهم التحرك قليلا لمسافة قصيرة. الممنوع هو أن يغادروا المكان لأي سبب، لكن ماذا لو احتاج أحدهم للذهاب إلى الحمام.



في تلك حالة، يمكنهم ببساطة قضاء حاجتهم على عين المكان، ويُفترض أن السراويل الصوفية السميكة يُمكنها أن تستر أي أثر للحادث.



2. نوبات وقوف تصل إلى 6 ساعات



بعد الحصول على درجة مقبولة فيما يُعرف باختبار "بارب" ضمن الجيش البريطاني، يصبح الجندي جاهزا للانضمام إلى حرس الملكة، ويحصل على راتب يبدأ من 20.400 جنيه إسترليني.



يؤدي الحراس نوبات وقوف مدة الواحدة ساعتان، يسيرون خلالها مسافة قصيرة كل 10 دقائق. ويمكن أن يشمل يوم العمل نوبتين أو ثلاث نوبات، مع فترات قصيرة للراحة.



3. غرامة على الضحك



يرى البعض أن حراس الملكة يملكون قدرات استثنائية؛ بسبب حفاظهم على الجدية، رغم المحاولات اليومية لإضحاكهم. ولكن في الواقع، إذا ابتسم الحارس أثناء أداء مهامه، فقد يتلقى غرامة تصل إلى 200 دولار.



4. ليسوا مجرد "جنود شرف"



على الرغم من أنهم معروفون في الغالب بمهامهم خلال المراسم الاحتفالية، فإن جميع حراس الملكة ينتمون للجيش البريطاني، وعادة ما يكونون من المشاة المدربين تدريبا عاليا، ولديهم خبرة قتالية سابقة.



5. بنادق خالية من الذخيرة



يأمل حراس الملكة من خلال مظهرهم الجدي أن يُبعدوا مثيري الشغب، حتى لا يضطروا لاستخدام أسلحتهم، لأنها في الحقيقة خالية من الرصاص. ولا يحمل الحراس بنادق محشوة بالذخيرة إلا عند وجود تهديد خطير.



6. متاعب في الحر والمطر



في أيام الصيف الحارة، يمكن أن تتسبب المعاطف الثقيلة في حالات إغماء للحراس. أما في الأيام الماطرة، وهي كثيرة في إنجلترا، فيمكن للمياه أن تجعل قبعاتهم المصنوعة من جلد الدب ثقيلة للغاية.



7. قبعات من فرو الدببة السوداء



تاريخيا، تم تصميم قبعات جنود الحرس الملكي من فرو الدببة السوداء؛ لبث الخوف في نفوس الأعداء. يجب على الحراس أن يعتنوا جيدا بقبعاتهم، لأن أي تلف يمكن أن يكلّفهم حوالي 400 دولار أمريكي.



8. نساء في حراسة الملكة



رغم أن حراس الملكة غالبا ما يكونون من الذكور، إلا أن هناك أعدادا كبيرة من النساء في صفوف الحرس الملكي. وفي الآونة الأخيرة، تم اختيار امرأة لقيادة حرس الملكة في قصر باكنغهام.



9. القليل من المرح



لا يُسمح للحراس بالضحك أثناء تأدية مهامهم، لكن هذا لا يعني أنه يُمنع عليهم التحلي بروح الدعابة. بين الحين والآخر، يستمتع حراس الملكة ببعض الأوقات المرحة.