مانشستر سيتي يقلب الطاولة على بورتو (فيديو)

وكالات

تمكن مانشستر سيتي من تحقيق فوزا كبيرا على حساب نادي بورتو البرتغالي بثلاثية مقابل هدف وحيد في مباراة شهدت أداءً سيئا من أصحاب الأرض ولكنهم اظهروا بعض القوة قبل نهاية اللقاء.

وقد سجل سيرجيو أجويرو الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 20 بعد أن غاب عن التهديف لفريقه لمدة 213 يوما ليوقف أطول سلسلة عدم تسجيل في مسيرة اللاعب الأرجنتيني وذلك بعد تقدم الضيوف في الدقيقة 14 للاعب لويس دياز.

وفي الشوط الثاني سجل كل من إلكاي جوندوجان وفيران توريس الهدف الثاني والثالث لكي يقوموا بتأمين النقاط الثلاث لفريقهم بعد أن كان بورتو ضيقا ثقيلا.