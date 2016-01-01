  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أوباما: أعتقد أنني دفعت في مراهقتي ضرائبا أكثر مما دفع ترامب وهو رئيس

الخميس 22 أكتوبر 2020 04:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوباما: أعتقد أنني دفعت في مراهقتي ضرائبا أكثر مما دفع ترامب وهو رئيس



وكالات

انتقد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الرئيس الحالي دونالد ترامب، الذي قالت تقارير إعلامية أمريكية إنه كان يتهرب من دفع الضرائب.

وقال أوباما خلال فعالية مؤيدة للمرشح الديمقراطي جو بايدن في ولاية بنسلفانيا: "كانت وظيفتي الأولى في سلسلة مطاعم (باسكن روبنز)، وكان عمري 15 عاما. أعتقد أنني دفعت ضرائب أكثر من ترامب في سنته الأولى كرئيس، فقط من خلال بيعي للآيس كريم حينها. كيف يكون ذلك ممكنا؟".

كما اتهم أوباما ترامب بعدم أخذ منصبه على محمل الجد، وقال: "هذا ليس أحد برامج تلفزيون الواقع... إنه الواقع".

وكان تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أفاد بأن ترامب "لم يدفع سوى 750 دولارا من ضرائب الدخل الاتحادية في عامي 2016 و2017، بعد الإبلاغ لسنوات عن تكبد مشروعاته التجارية خسائر فادحة".

#باراك أوباما #دونالد ترامب #دفع الضرائب #جوبايدن #ولاية بنسلفانيا #نيويورك تايمز #الانتخابات الأمريكية

الأكثر قراءة اليوم

فيديو سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي يتصدر وسائل التواصل

حقيقة وفاة الفنان بسام كوسا الممثل السوري

ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وشاختار في أبطال أوروبا 2020

سبب وفاة الشيخ فلاح إسماعيل مندكار .. السيرة الذاتية

ملخص أهداف مباراة الوحدات والصريح في الدوري الأردني 2020

بعد اقحام ماكرون الحركة في حادثة باريس .. حماس تعلق على حل جماعة الشيخ ياسين في فرنسا

ظهور أعراض "خطيرة" لفيروس كورونا بعد شفاء المصابين

الأخبار الرئيسية

نفق

الجيش الاسرائيلي يزعم: النفق الذي تم اكتشافه أمس بخانيونس حفرته حركة حماس

بومبيو يوضح موقف ادارة ترامب من الاعتقال الاداري وتدهور حالة الأسير الأخرس..

وقود

رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة: نعمل على إنشاء مشروع لتوفير مخزون استراتيجي حكومي من الغاز

اعلام اسرائيلي: قطر وافقت على تمديد المنحة القطرية لعام 2021 والاستثمار في البنية التحتية بغزة

860x484 (44)

نتنياهو وفريدمان: دول عربية ستلتحق باتفاقيات السلام وخطة الضم قائمة