  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جماعات الهيكل المزعوم تطبع صور الاقصى على قوارير خمر لصالح تمويل نشاطاتها

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماعات الهيكل المزعوم تطبع صور الاقصى على قوارير خمر لصالح تمويل نشاطاتها



القدس المحتلة /سما/

في عملية استفزازية جديدة اعلنت "جماعات الهكيل" المزعوم اليوم الأربعاء اتفاقًا مع شركة إسرائيلية لتصنيع الخمور لصالح جمعية " أمناء جبل الهيكل " على ان تحمل قوارير الخمر صورة للمسجد الاقصى وقبة الصخرة المشرفة.

وحسب "جماعات الهيكل" المزعوم تم الاتفاق على ان تقوم الجمعيات باقتسام الارباح من هذه الخمور لصالح الشركة التي مقرها القدس وجماعة " أمناء جبل الهيكل "التي قالت انها ستعمل على توزيع هذه الخمور على اتباعها وتبيعها وتستغل عائداتها المالية لصالح مشاريعها التي تسعى لهدم قبة الصخرة المشرفة وإقامة الهيكل المزعوم مكانها.

وتضع جماعات الهيكل المزعوم على تلك القوارير كلمات وشعارات توراتية وترويجية لافكارها المتطرفة منها " جبل البيت بايدينا " و"اشرب نخب معبد المسلمين قبل أن نهدمه " وغيرها من العبارات الاستفزازية.

وقالت "جماعات الهيكل " انها قامت بتوزيع صناديق من هذا الخمر على اتباعها مع نهاية "عيد العرش "وتنموي الترويج له في صفوف اتباعها وفي خارج البلاد لتمويل نشاطاتها.

#جماعات الهيكل #القدس #المسجد الاقصى #تصنيع الخمور #قبة الصخرة المشرفة

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة وفاة الفنان بسام كوسا الممثل السوري

فيديو سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي يتصدر وسائل التواصل

ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وشاختار في أبطال أوروبا 2020

شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 9 التاسعة

ملخص أهداف مباراة الوحدات والصريح في الدوري الأردني 2020

شاهد .. فيديو فضيحة مونيا بن فغول يتصدر مواقع التواصل

فيديو .. سبب انتحار نور كاظم الجبوري زوجة الفنان جلال الزين

الأخبار الرئيسية

نفق

الجيش الاسرائيلي يزعم: النفق الذي تم اكتشافه أمس بخانيونس حفرته حركة حماس

بومبيو يوضح موقف ادارة ترامب من الاعتقال الاداري وتدهور حالة الأسير الأخرس..

وقود

رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة: نعمل على إنشاء مشروع لتوفير مخزون استراتيجي حكومي من الغاز

اعلام اسرائيلي: قطر وافقت على تمديد المنحة القطرية لعام 2021 والاستثمار في البنية التحتية بغزة

860x484 (44)

نتنياهو وفريدمان: دول عربية ستلتحق باتفاقيات السلام وخطة الضم قائمة