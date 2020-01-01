جماعات الهيكل المزعوم تطبع صور الاقصى على قوارير خمر لصالح تمويل نشاطاتها

القدس المحتلة /سما/

في عملية استفزازية جديدة اعلنت "جماعات الهكيل" المزعوم اليوم الأربعاء اتفاقًا مع شركة إسرائيلية لتصنيع الخمور لصالح جمعية " أمناء جبل الهيكل " على ان تحمل قوارير الخمر صورة للمسجد الاقصى وقبة الصخرة المشرفة.

وحسب "جماعات الهيكل" المزعوم تم الاتفاق على ان تقوم الجمعيات باقتسام الارباح من هذه الخمور لصالح الشركة التي مقرها القدس وجماعة " أمناء جبل الهيكل "التي قالت انها ستعمل على توزيع هذه الخمور على اتباعها وتبيعها وتستغل عائداتها المالية لصالح مشاريعها التي تسعى لهدم قبة الصخرة المشرفة وإقامة الهيكل المزعوم مكانها.

وتضع جماعات الهيكل المزعوم على تلك القوارير كلمات وشعارات توراتية وترويجية لافكارها المتطرفة منها " جبل البيت بايدينا " و"اشرب نخب معبد المسلمين قبل أن نهدمه " وغيرها من العبارات الاستفزازية.

وقالت "جماعات الهيكل " انها قامت بتوزيع صناديق من هذا الخمر على اتباعها مع نهاية "عيد العرش "وتنموي الترويج له في صفوف اتباعها وفي خارج البلاد لتمويل نشاطاتها.