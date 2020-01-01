  1. الرئيسية
  2. موضة

على mbc 4

مشاهدة .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 10 العاشرة

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 10 العاشرة



بيروت / سما

أضافت قناة إم بي سي (mbc 4) مشاهد حصرية جديدة من مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 10 على القناة الرسمية للعمل الفني الدرامي اللبناني بموقع يوتيوب، والحلقة كاملة عبر تطبيق (شاهد vip).

وقالت القناة ذاتها في وصف المشاهد إن مسلسل عروس بيروت الموسم الثاني الحلقة 10 يشهد استكمال المواجهات المثيرة التي وقعت الساعات الماضية بين نايا وثريا ومقابلة أولى تجري بين صديق رنا وفارس.

ولا تزال عائلة الظاهر وقصرها يحتضن جميع الأحداث الشيقة في عروس بيروت، إذ تستمر علاقة ثريا وفارس في التجذر مع مرور الحلقات رغم كل المشاكل والعراقيل التي تعترضها دون أن تتمكن من وأدها.

مشاهدة حلقات مسلسل عروس بيروت اضغط هنا أو هنا

ويكتشف فارس في إطار الحلقات يوما بعد يوم، الكثير من الخفايا والتفاصيل التي لم تكن معلومة وواضحة أمامه سابقا، من بينها القصص التي تجري داخل القصر وأعدائه ومحبيه فيه.

وتقول قناة مسلسل عروس بيروت على يوتيوب التي تتبع للقناة : "أنتم على موعد مع أقوى قصة حب من الأحد حتى الخميس"، موضحة أنها متاحة قبل العرض بيوم على منصة شاهد وفي اليوم التالي مجانا.

اقرأ/ي أيضا.. مسلسل عروس بيروت الحلقة 9 التاسعة

وعودت إم بي سي متابعيها في الوطن العربي وخارجه، على نشر أجزاء من مسلسل عروس بيروت الحلقات اليومية عبر يوتيوب مجانا، من أجل حثهم على المتابعة المباشرة أو الاشتراك في شاهد.

وتجد قصة فارس وثريا، مواقف صعبة خصوصا من والدته السيدة ليلى، فيما اختفلت الأحوال بشكل كامل عقب رحيل شهاب وسلمى جراء الحادثة الأليمة التي كانت في أول الحلقات المُباشرة.

#مسلسل عروس بيروت #عروس بيروت #عروس بيروت الحلقة 10 #الحلقة العاشرة #لبنان #بيروت #شاهد VIP #فارس وثريا

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة وفاة الفنان بسام كوسا الممثل السوري

فيديو سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي يتصدر وسائل التواصل

ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وشاختار في أبطال أوروبا 2020

عاصفة ساخرة لتصريحات وزير الجيش الاسرائيلي بشأن سكان الغلاف.. والسبب غزة

ملخص أهداف مباراة الوحدات والصريح في الدوري الأردني 2020

شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 9 التاسعة

شاهد .. فيديو فضيحة مونيا بن فغول يتصدر مواقع التواصل

الأخبار الرئيسية

بومبيو يوضح موقف ادارة ترامب من الاعتقال الاداري وتدهور حالة الأسير الأخرس..

وقود

رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة: نعمل على إنشاء مشروع لتوفير مخزون استراتيجي حكومي من الغاز

اعلام اسرائيلي: قطر وافقت على تمديد المنحة القطرية لعام 2021 والاستثمار في البنية التحتية بغزة

860x484 (44)

نتنياهو وفريدمان: دول عربية ستلتحق باتفاقيات السلام وخطة الضم قائمة

"التربية" تعقب على قرار اتحاد المعلمين العودة لـ "التعليم عن بعد"