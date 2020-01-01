مشاهدة .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 10 العاشرة

بيروت / سما

أضافت قناة إم بي سي (mbc 4) مشاهد حصرية جديدة من مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 10 على القناة الرسمية للعمل الفني الدرامي اللبناني بموقع يوتيوب، والحلقة كاملة عبر تطبيق (شاهد vip).

وقالت القناة ذاتها في وصف المشاهد إن مسلسل عروس بيروت الموسم الثاني الحلقة 10 يشهد استكمال المواجهات المثيرة التي وقعت الساعات الماضية بين نايا وثريا ومقابلة أولى تجري بين صديق رنا وفارس.

ولا تزال عائلة الظاهر وقصرها يحتضن جميع الأحداث الشيقة في عروس بيروت، إذ تستمر علاقة ثريا وفارس في التجذر مع مرور الحلقات رغم كل المشاكل والعراقيل التي تعترضها دون أن تتمكن من وأدها.

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ويكتشف فارس في إطار الحلقات يوما بعد يوم، الكثير من الخفايا والتفاصيل التي لم تكن معلومة وواضحة أمامه سابقا، من بينها القصص التي تجري داخل القصر وأعدائه ومحبيه فيه.

وتقول قناة مسلسل عروس بيروت على يوتيوب التي تتبع للقناة : "أنتم على موعد مع أقوى قصة حب من الأحد حتى الخميس"، موضحة أنها متاحة قبل العرض بيوم على منصة شاهد وفي اليوم التالي مجانا.

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وعودت إم بي سي متابعيها في الوطن العربي وخارجه، على نشر أجزاء من مسلسل عروس بيروت الحلقات اليومية عبر يوتيوب مجانا، من أجل حثهم على المتابعة المباشرة أو الاشتراك في شاهد.

وتجد قصة فارس وثريا، مواقف صعبة خصوصا من والدته السيدة ليلى، فيما اختفلت الأحوال بشكل كامل عقب رحيل شهاب وسلمى جراء الحادثة الأليمة التي كانت في أول الحلقات المُباشرة.