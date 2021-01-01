فتوح يؤكد تمسك "فتح" على إنهاء الانقسام والاتفاق على إجراء الانتخابات العامة

رام الله /سما/

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" روحي فتوح، اليوم الأربعاء، تمسك وإصرار حركته على إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية تحت إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاءه، ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون، حيث أطلع الأخير على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، وملف المصالحة بين حركتي ""فتح" و"حماس"، والاتفاق على إجراء الانتخابات العامة.

وشدد على الرفض الفلسطيني لأي اتفاق تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك الرفض لخطة الضم الاسرائيلية، مؤكدًا تمسك القيادة الفلسطينية بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية الداعمة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.

وثمن الموقف الأوروبي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

من جانبه، أكد سفين ترحيب ومتابعة الاتحاد الأوروبي، ودعمه للخطوات والمبادرات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية فيما يتعلق بملف المصالحة، والتوجه لإجراء الانتخابات العامة.

وشدد على استمرا دعم الاتحاد الاوروبي للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، واقامة الدولتين على حدود عام 1967.