10 ملايين دولار... مكافأة أمريكية مقابل معلومات عن قياديين في "حزب الله"

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن اثنين من أعضاء "حزب الله" اللبناني.

وجاء الإعلان في تغريدتين منفصلتين على حساب "Rewards for Justice" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، في موقع تويتر، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.

وقال الإعلان:" مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن خليل يوسف حرب، القيادي في حزب الله اللبناني، وأحد كبار مستشاريه".

وفي تغريدة أخرى عرض الحساب نفس المكافأة لكل "من يقدم معلومات عن هيثم علي طبطبائي قائد القوات الخاصة التابعة لحزب الله في كل من سوريا واليمن".

REWARD! Up to $5 million for information on Lebanese Hizballah commander and senior adviser Khalil Yusif Harb.



