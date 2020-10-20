10 ملايين دولار... مكافأة أمريكية مقابل معلومات عن قياديين في "حزب الله"

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن اثنين من أعضاء "حزب الله" اللبناني.

وجاء الإعلان في تغريدتين منفصلتين على حساب "Rewards for Justice" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، في موقع تويتر، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.

وقال الإعلان:" مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن خليل يوسف حرب، القيادي في حزب الله اللبناني، وأحد كبار مستشاريه".

وفي تغريدة أخرى عرض الحساب نفس المكافأة لكل "من يقدم معلومات عن هيثم علي طبطبائي قائد القوات الخاصة التابعة لحزب الله في كل من سوريا واليمن".

REWARD! Up to $5 million for information on Lebanese Hizballah commander and senior adviser Khalil Yusif Harb.



Text your information to the Rewards for Justice tip line via Signal, Telegram, or WhatsApp. You could be eligible for a reward. pic.twitter.com/hVQcizGYVQ — Rewards for Justice (@RFJ_USA) October 20, 2020

وفي مطلع الشهر الجاري أعلن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على اللبنانيين المتحالفين مع جماعة حزب الله أو الضالعين في الفساد.

وقال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى للصحفيين إن فرض مزيد من العقوبات لا يزال قائما حتى بعد إعلان إسرائيل ولبنان في وقت سابق يوم الخميس أنهما اتفقا على إطار عمل للمفاوضات المقبلة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد أدرجت هيثم علي طبطبائي، في أكتوبر من عام 2016 في القائمة الخاصة للإرهاب الأجنبي.

Reward! Up to $5 million for information on Haytham Ali Tabataba'i



Help us bring this Hizballah terrorist to justice. Text your information to our tip line. You could be eligible for a reward. pic.twitter.com/3udALvl32A — Rewards for Justice (@RFJ_USA) October 20, 2020

وقال بيان صادر عن الوزارة حينها: "قامت الخارجية بإدراج هيثم علي الطبطبائي، والمعروف أيضاً باسم أبو علي الطبطبائي، في القائمة الخاصة بالإرهاب الأجنبي".

وأوضح البيان أن الخارجية تستخدم هذا التصنيف لفرض عقوبات على الأجانب الذين يرتكبون أو يمكن أن يشكلوا تهديدا جديا إذا ما ارتكبوا أعمالاً إرهابية تهدد أمن مواطني الولايات المتحدة أو أمنها الوطني أو سياستها الخارجية أو اقتصادها.