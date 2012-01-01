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"رسائل كلينتون".. عرض لـ"إعادة هيكلة جهاز الشرطة المصري"

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"رسائل كلينتون".. عرض لـ"إعادة هيكلة جهاز الشرطة المصري"



وكالات

كشفت تسريبات جديدة يعود تاريخها إلى 31 أغسطس 2016، أن هيلاري كلينتون اجتمعت بمحمد مرسي عقب وصوله إلى الحكم، وعرضت عليه إرسال فريق من الشرطة وخبراء أمن أميركيين إلى مصر بشكل سري.

وأوضحت التسريبات أن الهدف من العرض الذي قدمته كلينتون، هو "إعادة هيكلة جهاز الشرطة المصري".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أذن برفع السرية عن رسائل هيلاري، قائلا على تويتر: "لقد أذنت برفع السرية تماما عن جميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأميركي، خدعة روسيا. وبالمثل، فضيحة البريد الإلكتروني الخاص بـهيلاري كلينتون. لا تنقيح".

#هيلاري كلينتون #تسريبات #محمد مرسي #جهاز الشرطة المصري #تويتر #البريد الالكتروني #دونالد ترامب #جريمة سياسية

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