  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

غانتس يتوجه إلى واشنطن للقاء وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يتوجه إلى واشنطن للقاء وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر



وكالات

من المقرر أن يغادر وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس ليلة اليوم الأربعاء إلى واشنطن للقاء نظيره الأمريكي مارك إسبر.

وأكد مكتب غانتس أنه سيجري في واشنطن مشاورات أمنية مع إسبر وغيره من كبار المسؤولين في البنتاغون، وسيعود إلى إسرائيل الجمعة.

ورجحت تقارير صحفية أن مفاوضات غانتس في واشنطن ستتركز على صفقة لبيع أسلحة أمريكية حديثة إلى الإمارات بما فيها مقاتلات "إف-35".

ورجح بعض المحللين من أن غانتس سيطلب من البنتاغون "تعويضات" ستساعد إسرائيل في الحفاظ على التفوق العسكري في المنطقة، بما يشمل طائرات "بوينغ كيه سي-46" والنسخة المحدثة من مقاتلات "إف-15".

#واشنطن #بيني غانتس #مارك اسبر #مشاورات امنية #بيع أسلحة #الامارات #مقاتلات اف-35 #البنتاغون #التفوق العسكري #بوينغ كيه سي-46 #اف-15

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة وفاة الفنان بسام كوسا الممثل السوري

فيديو سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي يتصدر وسائل التواصل

عاصفة ساخرة لتصريحات وزير الجيش الاسرائيلي بشأن سكان الغلاف.. والسبب غزة

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وشاختار اليوم بث مباشر

ملخص أهداف مباراة الوحدات والصريح في الدوري الأردني 2020

شاهد .. فيديو فضيحة مونيا بن فغول يتصدر مواقع التواصل

شاهد .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 9 التاسعة

الأخبار الرئيسية

بومبيو يوضح موقف ادارة ترامب من تدهور حالة الأسير الأخرس: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها!

وقود

رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة: نعمل على إنشاء مشروع لتوفير مخزون استراتيجي حكومي من الغاز

اعلام اسرائيلي: قطر وافقت على تمديد المنحة القطرية لعام 2021 والاستثمار في البنية التحتية بغزة

860x484 (44)

نتنياهو وفريدمان: دول عربية ستلتحق باتفاقيات السلام وخطة الضم قائمة

"التربية" تعقب على قرار اتحاد المعلمين العودة لـ "التعليم عن بعد"