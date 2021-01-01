غانتس يتوجه إلى واشنطن للقاء وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر

وكالات

من المقرر أن يغادر وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس ليلة اليوم الأربعاء إلى واشنطن للقاء نظيره الأمريكي مارك إسبر.

وأكد مكتب غانتس أنه سيجري في واشنطن مشاورات أمنية مع إسبر وغيره من كبار المسؤولين في البنتاغون، وسيعود إلى إسرائيل الجمعة.

ورجحت تقارير صحفية أن مفاوضات غانتس في واشنطن ستتركز على صفقة لبيع أسلحة أمريكية حديثة إلى الإمارات بما فيها مقاتلات "إف-35".

ورجح بعض المحللين من أن غانتس سيطلب من البنتاغون "تعويضات" ستساعد إسرائيل في الحفاظ على التفوق العسكري في المنطقة، بما يشمل طائرات "بوينغ كيه سي-46" والنسخة المحدثة من مقاتلات "إف-15".