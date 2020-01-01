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وزير التنمية الاجتماعية يصدر قراراُ باعتماد مركز الثريا كمركز حجر بنابلس

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير التنمية الاجتماعية يصدر قراراُ باعتماد مركز الثريا كمركز حجر بنابلس



نابلس /سما/

أصدر وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني ، وبالتنسيق مع لجنة الطواريء في محافظة نابلس المشكلة من محافظة نابلس ووزارة الصحة باعتماد مركز الثريا للاشخاص ذوي الاعاقة كمركز طواريء (مركز حجر) بمدينة نابلس و سيتم تجهيزه و تهيئته لاستقبال الحالات المصابه في فيروس الكورونا من قبل المجتمع المحلي.

وأكد وزير التنمية الاجتماعية أن الوزارة بكافة الادارات بحالة طوارئ تنفيذا للمرسوم الرئاسي، باعلان حالة الطوارىء التي اعلن عنها دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتيه.

واوضح د. مجدلاني أن الوزارة واتخذت جملة من الاجراءات الخاصة بالسلامه العامة بخصوص سلامة النزلاء في المراكز التابعة لها وعدم استقبال اي وفود عربية أو اجنبية من الداخل او الخارج ،استخدام ادوات التعقيم في جميع مرافق المراكز والمؤسسات التابعة لها، وعدم ارسال اي نزيل من المؤسسات الايوائيه إلى ذويه، الا بعد انقضاء مده اربعة عشر يوما،كماويمنع اقامة نشاطات من خارج المؤسسة.

#التنمية الاجتماعية #لجنة الطواريء #نابلس #مركز حجر #حجر صحي

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