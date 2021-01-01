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وزيرة النقل في عيد ميلاد نتنياهو: "سنة حلوة يا جميل"... و"كعكة" احتجاج من نشطاء... فيديو

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة النقل في عيد ميلاد نتنياهو: "سنة حلوة يا جميل"... و"كعكة" احتجاج من نشطاء... فيديو



وكالات

حتفلت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف بعيد ميلاد رئيس الوزراء نتنياهو، وهنأته على أنغام الموسيقى العربية، بينما تظاهر محتجون مقدمين له بهذه المناسبة ما أسموها " كعكة العنصرية والتقسيم".

احتفل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ يومين بعيد ميلاده ال71، وبهذه المناسبة قامت وزيرة النقل ميري ريغيف بتهنئته في ميناء حيفا حيث كان نتنياهو يقوم بجولة هناك لاستقبال سفينة سياحية من الإمارات العربية المتحدة، راسية في الميناء. وقد نشرت الوزيرة فيديو بذلك على صفحتها على فيسبوك.

 وظهرت ريغيف في شريط الفيديو وهي تهنئه بالأغنية العربية المعروفة "سنة حلوة يا جميل" بواسطة مكبر للصوت.

ومن جانب آخر، وصل نشطاء إلى أمام مقر إقامة رئيس الوزراء في بلفور، صباح اليوم وقدموا له "كعكة العنصرية والتقسيم" تعبيرا عن الاحتجاج على سياسة نتنياهو وحزبه الليكود.

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تم النشر بواسطة ‏Miri Regev מירי רגב‏ في 
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نشطاء

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