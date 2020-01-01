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زوجة تصفع زوجها لرفضه ارتداء كمامة طبية علي متن طائرة.. فيديو

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
زوجة تصفع زوجها لرفضه ارتداء كمامة طبية علي متن طائرة.. فيديو



وكالات

قامت زوجة بصفع زوجها على متن طائرة بسبب صراخه عليها وعلى الركاب ورفضه ارتداء الكمامة الطبية.

ونشرت صحيفة "مترو" البريطانية مقطع الفيديو الذي تم توثيقه خلال رحلة جوية متجهة من مانشستر البريطانية إلى تينيريفي الإسبانية، ويظهر كيف يرفض الزوج ارتداء الكمامة، ثم يصف زوجته بـ "الحمقاء".

ثم يوجه الكلام للركاب بقوله: "أنتم مغيبون جميعًا، فكلما طالت مدة ارتداء الأقنعة، استمر انتشار الوباء".

ويبدأ الرجل بعد ذلك بالتحدث إلى زوجته: "اسكتي أيتها الحمقاء " لتقوم بصفعه على وجهه.

من جانبهم، يسارع الركاب بإبعاد الزوج الغاضب عن زوجته بعدما حاول الاعتداء عليها بعد تلقيه الصفعة.

#طائرة #كمامة #مترو #تينيريفي #وباء كورونا #انتشار الوباء

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