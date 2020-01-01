بيت لحم: الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل قيد الانشاء ويهدم غرفة زراعية و"عريش"

بيت لحم /سما/

أخطرت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، بوقف البناء في منزل قيد الانشاء، في بلدة تقوع شرق بيت لحم، وهدمت غرفة زراعية و"عريش" في بلدة الخضر جنوب المدينة.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لمراسلنا، بأن الاحتلال أخطر بوقف البناء في منزل قيد الانشاء يقع في منطقة غزلان شمال تقوع يعود المواطن سليمان صباح، بحجة عدم الترخيص .

بدوره، قال المواطن رائد خليل جودة لمراسلنا، إن قوات الاحتلال هدمت غرفة زراعية يملكها و"عريش" لشقيقه وليد، واستولت على خزان مياه وأنابيب، يقعان في منطقة الصوانة جنوب غرب بلدة الخضر، بحجة عدم الترخيص.

وكانت قوات الاحتلال هدمت اليوم منزلا مأهولا للمرة الرابعة في منطقة "خربة عليا" ببلدة الخضر جنوب بيت لحم .