  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بيت لحم: الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل قيد الانشاء ويهدم غرفة زراعية و"عريش"

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيت لحم: الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل قيد الانشاء ويهدم غرفة زراعية و"عريش"



بيت لحم /سما/

 أخطرت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، بوقف البناء في منزل قيد الانشاء، في بلدة تقوع شرق بيت لحم، وهدمت غرفة زراعية و"عريش" في بلدة الخضر جنوب المدينة.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لمراسلنا، بأن الاحتلال أخطر بوقف البناء في منزل قيد الانشاء يقع في منطقة غزلان شمال تقوع يعود المواطن سليمان صباح، بحجة عدم الترخيص .

بدوره، قال المواطن رائد خليل جودة لمراسلنا، إن قوات الاحتلال هدمت غرفة زراعية يملكها و"عريش" لشقيقه وليد، واستولت على خزان مياه وأنابيب، يقعان في منطقة الصوانة جنوب غرب بلدة الخضر، بحجة عدم الترخيص.

وكانت قوات الاحتلال هدمت اليوم منزلا مأهولا للمرة الرابعة في منطقة "خربة عليا" ببلدة الخضر جنوب بيت لحم .

#سلطات الاحتلال #بلدة تقوع #اخطار وقف بناء

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة وفاة الفنان بسام كوسا الممثل السوري

فيديو سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي يتصدر وسائل التواصل

عاصفة ساخرة لتصريحات وزير الجيش الاسرائيلي بشأن سكان الغلاف.. والسبب غزة

شاهد: ابنة صائب عريقات تكشف تفاصيل مستجدات الحالة الصحية لوالدها

ملخص أهداف مباراة الوحدات والصريح في الدوري الأردني 2020

بعد اقحام ماكرون الحركة في حادثة باريس .. حماس تعلق على حل جماعة الشيخ ياسين في فرنسا

شاهد .. فيديو فضيحة مونيا بن فغول يتصدر مواقع التواصل

الأخبار الرئيسية

وقود

رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة: نعمل على إنشاء مشروع لتوفير مخزون استراتيجي حكومي من الغاز

اعلام اسرائيلي: قطر وافقت على تمديد المنحة القطرية لعام 2021 والاستثمار في البنية التحتية بغزة

860x484 (44)

نتنياهو وفريدمان: دول عربية ستلتحق باتفاقيات السلام وخطة الضم قائمة

"التربية" تعقب على قرار اتحاد المعلمين العودة لـ "التعليم عن بعد"

سياسة بايدن تجاه الفلسطينيين: خطاب حل الدولتين.. وإعادة العلاقات مع السلطة والعودة لدعم الأونروا