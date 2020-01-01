  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

اسرائيل تسجل ارتفاعا بنسبة 40% في دعاوى الإفلاس في عام 2020

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تسجل ارتفاعا بنسبة 40% في دعاوى الإفلاس في عام 2020



وكالات

سجلت اسرائيل ارتفاعا بنسبة 40% في دعاوى الإفلاس خلال العام الحالي. وحذر مسؤول إسرائيلي من أن هذا قد يكون مجرد بداية لتأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد.

كشفت الحكومة الإسرائيلية يوم الأربعاء عن تسجيل زيادة بنسبة 40 في المائة في دعاوى الإفلاس في العام الحالي، حسبما أفادت صحيفة "والا نيوز".


وفقا للبيانات، في عام 2020، تم تسجيل حوالي 4000 حالة إضافية للشركات التي تقدمت بدعاوى للإفلاس، مقارنة بالعام السابق، وذلك على خلفية أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية وفرض قيود إغلاق للمرة الثانية في جميع أنحاء البلاد.

قال مسؤول إسرائيلي في وزارة العدل لموقع "والا نيوز": "القيود المفروضة على الاقتصاد من أجل الحد من الإصابة بفيروس كورونا أدت إلى تغيير حاد وغير متوقع في عمل قطاع الأعمال، مما يؤثر أيضا على دخول العديد من الأسر وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها".

#اسرائيل #افلاس #فيروس كورونا #الاقتصاد #والا نيوز #بيانات #قيود الاغلاق #قطاع الأعمال

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة وفاة الفنان بسام كوسا الممثل السوري

فيديو سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي يتصدر وسائل التواصل

عاصفة ساخرة لتصريحات وزير الجيش الاسرائيلي بشأن سكان الغلاف.. والسبب غزة

شاهد: ابنة صائب عريقات تكشف تفاصيل مستجدات الحالة الصحية لوالدها

ملخص أهداف مباراة الوحدات والصريح في الدوري الأردني 2020

بعد اقحام ماكرون الحركة في حادثة باريس .. حماس تعلق على حل جماعة الشيخ ياسين في فرنسا

شاهد .. فيديو فضيحة مونيا بن فغول يتصدر مواقع التواصل

الأخبار الرئيسية

وقود

رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة: نعمل على إنشاء مشروع لتوفير مخزون استراتيجي حكومي من الغاز

اعلام اسرائيلي: قطر وافقت على تمديد المنحة القطرية لعام 2021 والاستثمار في البنية التحتية بغزة

860x484 (44)

نتنياهو وفريدمان: دول عربية ستلتحق باتفاقيات السلام وخطة الضم قائمة

"التربية" تعقب على قرار اتحاد المعلمين العودة لـ "التعليم عن بعد"

سياسة بايدن تجاه الفلسطينيين: خطاب حل الدولتين.. وإعادة العلاقات مع السلطة والعودة لدعم الأونروا