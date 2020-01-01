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محافظ بيت لحم يقرر إغلاق قرية حوسان لمدة أسبوع بسبب زيادة عدد الاصابات بـ"كورونا"

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ بيت لحم يقرر إغلاق قرية حوسان لمدة أسبوع بسبب زيادة عدد الاصابات بـ"كورونا"



بيت لحم /سما/

 قرر محافظ بيت لحم كامل حميد، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق قرية حوسان غرب بيت لحم، لمدة أسبوع بسبب زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في القرية.

وأشار حميد إلى أن الإغلاق سيبدأ من مساء يوم غد الخميس، وحتى الخميس المقبل الـ29 من الشهر الجاري، بسبب ازدياد الاصابات بكورونا.

وقال إن الإغلاق يشمل جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، باستثناء قطاع الصحة والمخابز والبقالات، مع تقييد الحركة إلا للضرورة مع افساح المجال للطواقم الطبية لأخذ العينات واجراء التعقيم اللازم، والتحويل للتعليم الالكتروني، للحد من انتشار الفيروس.

#محافظ بيت لحم #إغلاق قرية حوسان #بيت لحم #فيروس كورونا

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