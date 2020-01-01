بومبيو: قرار اعتراف السودان بإسرائيل كدولة هو قرار سيادي يعود إليها

واشنطن /سما/

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه من حق أي دولة أن تعترف بإسرائيل كدولة، وهذا الأمر يشمل السودان. وقال "نحن نعمل بشكل حثيث لتحقيق ذلك ولكن هذا قرار سيادي يعود للسودان".

وفي مؤتمر صحافي، كشف بومبيو أنه "ليس لدينا توقيتا محددا لإعلان رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. لدينا الكثير من العمل وهناك قاعدة قانونية لتحقيق ذلك وننتظر اتفاقا على ذلك بين الحزبين في الكونغرس".

من جانب آخر، كشف أن "وزارة الخارجية تصنف العمليات الأمريكية لست شركات إعلامية مقرها الصين على أنها بعثات أجنبية. وستبدأ الولايات المتحدة حوارا بشأن الصين مع الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة".

وبالشأن الكوري قال: "بالنسبة لنزع السلاح النووي، هذا يؤمن مستقبلا أفضلا لكوريا الشمالية والموقف الأمريكي لم يتغير بشأن الاتفاق بين الكوريتين ونعتقد أن هذا سينعكس إيجابا على استقرار البلدين".