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السيسي من قبرص: قررنا مواجهة الاستفزازات في شرق المتوسط

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي من قبرص: قررنا مواجهة الاستفزازات في شرق المتوسط



وكالات

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنه اتفق خلال محادثاته مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس قبرص، نيكوس أناستاسيادس، على ضرورة الرد على ما وصفها بالسياسات الاستفزازية، التي تقوض الاستقرار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك خلال قمة للأطراف الثلاثة في نيقوسيا بقبرص، اليوم الأربعاء، في ظل التوتر بمنطقة شرق المتوسط.

وأكد السيسي خلال مباحثات مع نظيره القبرصي على ضرورة تكثيف التشاور بشأن القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، من خلال آلية التعاون الثلاثي، التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن القمة الثلاثية تؤكد على ضرورة المضي في تنفيذ المشروعات المشتركة في إطار هذه الآلية، والتصدي للتحديات في منطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط.

من جهته، قال الرئيس القبرصي إن العلاقات الثلاثية بين قبرص ومصر واليونان ليست موجهة ضد أي دولة.

آلية خفض التوتر
في غضون ذلك قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" (NATO) ينس ستولتنبرغ إن آلية خفض التوتر بين تركيا واليونان يجب أن تكون الأساس في حل أي مشاكل أو خلافات بمنطقة شرق المتوسط، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على آلية لتقليل الأخطار المحتملة للصدام العسكري، حتى لا يخرج الوضع عن السيطرة.

وأضاف ستولتنبرغ -في إيجاز صحفي في بروكسل، اليوم الأربعاء، تحدث فيه عن أجندة اجتماع وزراء دفاع الحلف خلال اليومين المقبلين- أن اليونان وتركيا حليفان مهمان للناتو، ويجب تقليل التوتر ومنع أي حوادث محتملة بين الحلفاء.

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