سبب وفاة الشيخ فلاح مندكار .. السيرة الذاتية

الكويت / سما

أعلنت مصادر دينية، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020، عن وفاة الشيخ فلاح إسماعيل مندكار الداعية الكويتي المعروف، عن عمر ناهز السبعين سنة بعد مسيرة علمية طويلة.

وذكرت المصادر أن سبب وفاة الشيخ فلاح مندكار جاء عقب معاناة مع مرض كورونا، موضحة أنه تم خلال الفترة الأخيرة نقله إلى المستشفى بالكويت نتيجة وعكة صحية ألمت به.

ويوم 17 أكتوبر الماضي، نشرت عائلة الدكتور فلاح مندكار، رسالة طمأنة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت فيها تحسن حالته الصحية في المستشفى.

وقالت العائلة إن الداعية فلاح مندكار أحسن حالا، مشيرة إلى أنه جرى تخفيف أجهزة الأكسجين عنه، وما زالت أنزيمات القلب مرتفعة بشكل بسيط، ويحتاج وقت للتنفس دون جهاز.

وأصيب فلاح مندكار الداعية الذي يمتلك العديد من مقاطع الفيديو القيمة على يوتيوب، بفيروس كورونا خلال الفترة المنصرمة، حيث دعت عائلته آنذاك مخالطيه إلى الفحص وحجر أنفسهم.

وفي السياق، كتب الداعية السعودي المشهور مشاري راشد العفاسي على تويتر : "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا شيخنا فلاح مندكار لمحزونون"، داعيا له بالرحمة والغفران.

بدوره، نشر حساب التوحيد والسنة ونهج سلف الأمة : "قبل شهرين، توفي الشيخ محمد عبدالله الأعظمي، ثم العلامة حسن عبدالوهاب البناء، والعلامة محمد بن علي الأثيوبي، واليوم فلاح مندكار".

فلاح إسماعيل مندكار السيرة الذاتية

درس الشيخ مندكار البكالوريوس والماجستير والدكتوراة في مجال الحديث والعقيدة ومصطلح الحديث وأصول الفقه والتجويد والبلاغة والصرف والنحو والقواعد الفقهية.

وشغل الداعية فلاح مندكار العديد من المناصب وقدم عشرات المحاضرات الدينية المباشرة أو في المساجد ومجالس الدين، وعمل مدرسا للغة الإنجليزية لأكثر من 25 سنة.