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الليكود: أزرق أبيض لا يحترم اتفاق الإئتلاف بشأن التعيينات

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الليكود: أزرق أبيض لا يحترم اتفاق الإئتلاف بشأن التعيينات



القدس المحتلة /سما/

هاجم حزب الليكود حزب أزرق أبيض لترويجه لسلسلة من التعيينات في اجتماع مجلس الوزراء هذا الأسبوع دون توافق.
 
وقال الليكود في بيان له وفق القناة 7 العبرية: "سيكون من الأفضل لأزرق أبيض احترام اتفاق الائتلاف الذي وقعوا عليه، والذي ينص على أن جميع التعيينات العليا ستتم من خلال آلية مشتركة يتم إنشاؤها من قبل الليكود وأزرق أبيض".
 
وأشار الليكود إلى رفض حزب أزرق أبيض إنشاء هذه الآلية منذ تشكيل الحكومة.
 
وذكر أيضا أنه إذا كان أزرق أبيض مهتم بتعزيز التعيينات فيسعده إذا رغب في إنشاء آلية مشتركة مع الليكود وإقرار التعيينات بالاتفاق.

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