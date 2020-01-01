النيابة العامة تحقق في حادثة وفاة طفل في مخيم العروب

الخليل /سما/

بدأت الشرطة في بيت لحم عملية البحث والتحري وباشرت النيابة العامة اجراءات التحقيق في ظروف وملابسات وفاة طفل 12 عاما من سكان مخيم العروب شمال مدينة الخليل، اليوم الاربعاء .

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة أنه وفور ورود اشارة وردت لغرفة عمليات شرطة محافظة بيت لحم تتعلق بوصول طفل يبلغ من العمر 12 عاماً الى مستشفى الجمعية العربية في مدينة بيت جالا وهو بحالة حرجه على الفور تحركت الشرطة للمستشفى للوقوف على ملابسات الحادثة وفي ساعات الصباح الاولى أعلن الأطباء عن وفاة الطفل.

وأوضح ارزيقات بانه على الفور تحركت الشرطة والنيابة الى المستشفى للوقوف على ملابسات الحادثة وقرر رئيس النيابة التحفظ على الجثة وتحويلها إلى معهد الطب العدلي لاجراء الصفة التشريحية للوقوف على اسباب الوفاة.