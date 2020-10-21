  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

ولي عهد السعودية يدعو شركاء المملكة لتسريع تبني إمكانات الذكاء الاصطناعي

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ولي عهد السعودية يدعو شركاء المملكة لتسريع تبني إمكانات الذكاء الاصطناعي



وكالات

دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، شركاء المملكة إلى تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بغية تحقيق التنمية.

وقال ابن سلمان، في كلمة له بقمة الذكاء الاصطناعي التي تنعقد في الرياض عبر تقنية الفيديو: "أدعو كافة الحالمين للانضمام للمملكة لبناء اقتصادات المعرفة، ونتطلع مع شركائنا لتسريع تبني إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية".

من جانبه، قال رئيس الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي عبد الله الغامدي: "الذكاء الاصطناعي يمكنه تسريع التنمية المستدامة. وبحلول 2030 سنصنف من بين أول 15 دولة في هذا المجال".

وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحة، أنه توجد فرصة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في النظم الصحية.
وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، حيث يسعى المشاركون للوقوف على سبل تعزيز حركة التجارة.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية"، عن وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، أن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، تسعى لتعزيز الحركة التجارية المحلية والإقليمية، من خلال تقنيات مبتكرة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

والقمة العالمية للذكاء الاصطناعي، والتي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وتقام في نسختها الأولى افتراضيا، يومي 21 و22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري؛ ستكون منصة عالمية بارزة تجمع صناع القرار والخبراء والمختصين والأكاديميين في القطاعات الحكومية والخاصة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات التقنية الرائدة والمستثمرين ورجال الأعمال، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية".

#محمد بن سلمان #الذكاء الاصطناعي #التنمية #الرياض #الاقتصاد. #المعرفة #وزير الاتصالات #عبدالله السواحة #التجارة #ماجد القصبي #سدايا

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة وفاة الفنان بسام كوسا الممثل السوري

عاصفة ساخرة لتصريحات وزير الجيش الاسرائيلي بشأن سكان الغلاف.. والسبب غزة

شاهد.. الاحتلال يزعم: الكشف عن نفق يمتد من خان يونس إلى مناطق الـ48

شاهد: ابنة صائب عريقات تكشف تفاصيل مستجدات الحالة الصحية لوالدها

فيديو سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي يتصدر وسائل التواصل

بعد اقحام ماكرون الحركة في حادثة باريس .. حماس تعلق على حل جماعة الشيخ ياسين في فرنسا

مشاهدة مباراة الوحدات والصريح اليوم بث مباشر - قناة الأردن الرياضية

الأخبار الرئيسية

"التربية" تعقب على قرار اتحاد المعلمين العودة لـ "التعليم عن بعد"

سياسة بايدن تجاه الفلسطينيين: خطاب حل الدولتين.. وإعادة العلاقات مع السلطة والعودة لدعم الأونروا

445

قناة 12: نتنياهو يغادر جلسة كابينت كورونا لضرورة قومية.. وصحفي اسرائيلي يعلق!

حدود غزة

آفي ديختر: غزة بعد عشر سنوات ستكون مثل لبنان الآن..!

تحدث عن اجراءت السلطة اتجاه القطاع.. الرجوب: مقبلون على خطوات عملية للمصالحة.. وقريبًا سأكون بغزة