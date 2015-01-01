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يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وشاختار اليوم بث مباشر

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وشاختار اليوم بث مباشر



مدريد / سما

ننشر لكم رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني وشاختار دونيتسك الأوكراني بث مباشر المقررة اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 على ملعب سانتياغو برنابيو في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

مباراة ريال مدريد وشاختار مباشر تنقل عبر قناة بي إن سبورت (beIN Sports HD 1) الرياضية بصوت المعلق رؤوف خليف بالإضافة إلى القنوات الأوروبية والمواقع العربية المتخصصة.

ويدير لقاء ريال مدريد ضد شاختار تحكيميا، الحكم الصربي سردان جوفانوفيتش للساحة، ويساعده على الخطوط، أوروس ستويكوفيتش، ميلان ميهايلوفيتش، ونوفاك سيموفيتش حكما رابعا بالخارج.

وسبق أن لعب ريال مدريد مع شاختار في دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبية موسم 2015 - 2016، حيث تفوق الملكي برباعية نظيفة ذهابا، وبنتيجة (4-3) في مباراة الإياب في أوكرانيا.

ومن أكثر اللاعبين تسجيلا في التاريخ خلال اللقاءات المباشرة بين الفريقين الإسباني والأوكراني، البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النادي الملكي سابقا ولاعب فريق يوفنتوس الإيطالي حاليا.

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وسجل الجوهرة البرتغالية خمسة أهداف في مباراتين فقط ضد شاختار، منها ثلاثة في لقاء الذهاب، وهدفين بالإياب، يليه كريم بنزيما ولوكا مودريتش ودانيال كارفخال بهدف واحد لكل لاعب.

وتعرض مباراة ريال مدريد وشاختار بالتزامن مع لقاء لوكوموتيف الروسي وريد بول سالزبورغ النمساوي، فيما يليها مباريات أخرى قوية أحد أطرافها بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي.

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