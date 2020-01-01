"التربية" تعقب على قرار اتحاد المعلمين العودة لـ "التعليم عن بعد"

رام الله /سما/

أكدت وزارة التربية والتعليم، مساء اليوم الأربعاء، على ضرورة الإبقاء على أبواب المدارس مشرعة، مشددة على استمرار عمل المدارس وفق خطتها.

ووفق بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم ، فقد حيت الوزارة الأسرة التربوية، مثمنةً دورها في تنفيذ خطة العودة للمدارس التي أقرتها الحكومة والتي تستند إلى نظام التعليم المدمج، وإلى بروتوكول صحي يوفر مقومات التعليم الآمن، وقد جاء ذلك بعد غياب الطلبة عن مدارسهم لما يزيد عن ستة أشهر.

وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة على استمرار العمل وفق خطتها دون أي تغيير، وعلى ضرورة الإبقاء على أبواب المدارس مشرعة وعلى جذوة التعليم متقدة في كل مدرسة وفي كل بيت.

وأهابت الوزارة بمعلميها ومعلماتها بالاستمرار في تحمل أعباء تأدية رسالتهم السامية في ظل التحديات الجسام التي يواجهها الشعب الفلسطيني العظيم.

ويأتي بيان الوزارة بعد أن أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في بيان له صباح اليوم، أنه وبدءا من الثلاثاء المقبل، سيتم التحول للتعلم عن بعد بشكل كامل، وعدم توجه المعلمين للمدارس، على إثر استمرار الأزمة المالية وعدم الانتظام في صرف الرواتب.

وطالب الاتحاد وزارة التربية والتعليم بتنظيم عمل المعلمين والموظفين في المديريات، وأن يكون يوما الأحد والإثنين المقبلين، يومان تحضيريان للانتقال للتعلم عن بعد، ودعا للعمل على تحقيق ذلك في الأيام المذكورة.

وقال الاتحاد: "إن الأزمة المالية الحالية تعصف بكل المكونات المجتمعية والمؤسساتية، وعلى الحكومة طرح خطتها للخروج من هذه الأزمة".