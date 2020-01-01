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مباحث كورونا تغلق 8 محال ومنشآت مخالفة لإجراءات السلامة في غزة

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مباحث كورونا تغلق 8 محال ومنشآت مخالفة لإجراءات السلامة في غزة



غزة /سما/

أغلقت دائرة مباحث كورونا بالمباحث العامة في الشرطة، 8 محلات ومنشآت تجارية غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت في تقريرها اليومي؛ أنها أوقفت 12 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

وذكرت أنها أوقفت 14 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، فيما أنهت 13 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.

وأشارت إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

#غزة #مباحث كورونا

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