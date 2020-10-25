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غزة: الصحة وديوان الموظفين ينهيان الاستعداد لمقابلات التوظيف

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الصحة وديوان الموظفين ينهيان الاستعداد لمقابلات التوظيف



غزة /سما/

أنهت الإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الصحة بمشاركة ديوان الموظفين العام الترتيبات بغزة اللازمة استعداداً لإجراء مقابلات المتسابقين للوظائف الشاغرة.

وذكر مدير دائرة شئون الموظفين رأفت حمدونة، أن عدد المتسابقين يقدر بألف وستمائة متسابق حيث تم نقاش جميع الاحتياجات والآليات لإنجاح هذا العمل ولا سيما طرق الوقاية والسلامة، وذلك من خلال اللقاء مع لجان المقابلات.

وأضاف حمدونة "أنه تم تشكيل (13) لجنة موزعة على (13) قاعة لاتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة، ومنوها الى استناد وزارة الصحة في تدعيمها للكادر البشري من مختلف التخصصات حسب الاحتياج الوظيفي".

وأشار أن يوم الأحد القادم الموافق 25/10/2020 سيكون أول ايام المقابلات، والتي ستجرى في مدرسة أنس ابن مالك في مدينة غزة، متمنيا التوفيق لجميع المتسابقين.

#ديوان الموظفين العام #غزة #وزارة الصحة #وظائف حكومية #فيروس كورونا

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