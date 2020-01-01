وزير إسرائيلي: اتفاق تطبيع آخر مع دولة عربية قبل الثالث من نوفمبر

وكالات

توقع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس، اليوم الأربعاء، أن "تعلن الولايات المتحدة الأمريكية عن اتفاق آخر لإقامة علاقات بين إسرائيل ودولة عربية أو إسلامية قبل الانتخابات الأمريكية.



وأضاف أكونيس، في تصريحات مع راديو الجيش الإسرائيلي: "لدي مبرر منطقي يجعلني أعتقد أن الإعلان سيأتي قبل الثالث من نوفمبر، وهذا إذا سمحتم لي، هو ما أفهمه من مصادري".



وقال إن "عدة دول مرشحة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل"، لكنه لم يحدد تلك الدول، مضيفا أن "ما جرت عليه العادة هو ترك الإعلان الرسمي الأول عن الأمر في يد واشنطن"، قائلا: "سأكون سعيدا جدا إذا كان الإعلان سيصدر، وقبل الانتخابات في الولايات المتحدة".