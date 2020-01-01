حنا ناصر: لجنة الانتخابات تنتظر صدور مرسوم رئاسي يدعو لإجراء الانتخابات العامة

القدس المحتلة /سما/

استقبل د. حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، رينيه تروكاز القنصل الفرنسي العام في القدس ومساعدته ليديا طبطب، وذلك في المقر العام للجنة بالبيرة يوم الأربعاء.

وخلال اللقاء الذي حضره هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات ونائبه أشرف الشعيبي، تباحث ناصر مع ضيفه موضوع الانتخابات العامة.

وأشار ناصر، إلى أن اللجنة تنتظر صدور مرسوم رئاسي يدعو إلى إجراء الانتخابات العامة، على ضوء الحراك السياسي الذي تخوضه القوى والأحزاب الفلسطينية في سبيل التفاهم، وتذليل العقبات لإجرائها.

كما وأطلع على جاهزية اللجنة ممثلة بأعضائها وادارتها التنفيذية وكوادرها الفنية لتنفيذ أي عملية انتخابية يتم الدعوة اليها، آملاً من الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي أن تمارس الضغط على الجانب الإسرائيلي، للسماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس كغيرها من مدن الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جهته، ثمن تروكاز، عمل لجنة الانتخابات وجاهزيتها، مشدداً على دعم فرنسا للانتخابات والديمقراطية في فلسطين.