نابلس: الصحة والهلال الأحمر توقعان اتفاقية تشغيل مركز لعلاج مصابي كورونا

نابلس /سما/

وقعت وزيرة الصحة مي الكيلة، ورئيس جمعية الهلال الأحمر في نابلس هلال تفاحة، اليوم الأربعاء، اتفاقية تشغيل مستشفى الجمعية بنابلس كمركز لعلاج مصابي فيروس كورونا.

وبحث الاجتماع الذي جرى في مقر المحافظة بمدينة نابلس، بحضور نائب محافظ نابلس عنان الأتيرة، آلية تشغيل المستشفى الذي سيخدم محافظات شمال الضفة الغربية، وما يلزمه من معدات وكوادر وأجهزة طبية.

وقالت الوزيرة الكيلة، "تسعى الوزارة بكل الممكن لزيادة عدد مراكز العلاج وتجهيزها، خاصة في ظل جائحة كورونا، من أجل تخفيف الضغط على مراكز العلاج الأخرى، ورفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين".

وأضافت، أن الوزارة تعمل على الاستعداد لكافة الاحتمالات الممكنة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، من خلال زيادة مراكز العلاج، وتوفير المعدات الطبية، والوقائية اللازمة، ومتابعة الحالة الوبائية، ومستجداتها أولاً بأول.

من جهتها، أشارت الأتيرة إلى مستجدات الإجراءات التي تقوم بها لجنة الطوارئ العليا في متابعة الحالة الوبائية في المحافظة، والتعامل معها من كافة الجهات.

وكانت اللجنة المشكلة لوضع خطة تجهيز وتشغيل مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس قد وضعت كافة الخطط والسيناريوهات والإمكانيات لتشغيل المستشفى لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كوفيد – 19، في إطار توسيع المساندة الصحية للمرضى والحفاظ على حياتهم.

بدوره، قال رئيس جمعية الهلال الأحمر تفاحة "نثمن الجهد الكبير الذي تبذله وزارة الصحة الفلسطينية في تطوير المنظومة الصحية ككل، وتوسيع دائرة مراكز وخدمات العلاج التي من شأنها الحد من انتشار الفيروس وعلاج المصابين".