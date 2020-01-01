"العربية الفلسطينية" تنعى القائد الوطني حازم أبو شنب

رام الله /سما/

نعت الجبهة العربية الفلسطينية، القائد الوطني السفير حازم أبو شنب عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة بعد صراع مع المرض.

وقالت الجبهة، في بيان لها، إنه أحد رجال فلسطين الأوفياء، وأحد أبرز المناضلين الذين كرسوا حياتهم من أجل فلسطين وشعبها مسجلاً مواقفه الصادقة والثابتة ليترك بصماته في كافة مراحل نضالنا الوطني، وكان مثالاً للمناضل والسياسي المخضرم الذي عمل بكل جهد من أجل تحقيق المبادئ التي آمن بها ليجسد حلم شعبنا في دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأضافت: إن الفاجعة لكبيرة بفقداننا هذا المناضل الفذ، فإننا في الجبهة العربية الفلسطينية ونحن نودع السفير حازم ابو شنب "فإننا نتوجه بالعزاء الحار إلى الاخوة في حركة فتح ممثلة بالرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري وكافة رفاق دربه، كما نتوجه باحر التعازي لأسرة الفقيد وإلى كافة أصدقائه ومحبيه، ونقول لهم إنه وإن رحل عنا بجسده فانه باق في قلوبنا وعقولنا وذاكرتنا ولعل عزائنا بهذا المصاب هو ذلك الارث الكبير الذي خلفه لنا الراحل من المواقف الوطنية الصادقة والثابتة.