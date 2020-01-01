  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"العربية الفلسطينية" تنعى القائد الوطني حازم أبو شنب

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"العربية الفلسطينية" تنعى القائد الوطني حازم أبو شنب



رام الله /سما/

 نعت الجبهة العربية الفلسطينية، القائد الوطني السفير حازم أبو شنب عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة بعد صراع مع المرض.

وقالت الجبهة، في بيان لها، إنه أحد رجال فلسطين الأوفياء، وأحد أبرز المناضلين الذين كرسوا حياتهم من أجل فلسطين وشعبها مسجلاً مواقفه الصادقة والثابتة ليترك بصماته في كافة مراحل نضالنا الوطني، وكان مثالاً للمناضل والسياسي المخضرم الذي عمل بكل جهد من أجل تحقيق المبادئ التي آمن بها ليجسد حلم شعبنا في دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأضافت: إن الفاجعة لكبيرة بفقداننا هذا المناضل الفذ، فإننا في الجبهة العربية الفلسطينية ونحن نودع السفير حازم ابو شنب "فإننا نتوجه بالعزاء الحار إلى الاخوة في حركة فتح ممثلة بالرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري وكافة رفاق دربه، كما نتوجه باحر التعازي لأسرة الفقيد وإلى كافة أصدقائه ومحبيه، ونقول لهم إنه وإن رحل عنا بجسده فانه باق في قلوبنا وعقولنا وذاكرتنا ولعل عزائنا بهذا المصاب هو ذلك الارث الكبير الذي خلفه لنا الراحل من المواقف الوطنية الصادقة والثابتة.

#الجبهة العربية الفلسطينية #حازم أبو شنب #وفاة #ثوري فتح

الأكثر قراءة اليوم

حقيقة وفاة الفنان بسام كوسا الممثل السوري

عاصفة ساخرة لتصريحات وزير الجيش الاسرائيلي بشأن سكان الغلاف.. والسبب غزة

شاهد.. الاحتلال يزعم: الكشف عن نفق يمتد من خان يونس إلى مناطق الـ48

شاهد: ابنة صائب عريقات تكشف تفاصيل مستجدات الحالة الصحية لوالدها

بعد اقحام ماكرون الحركة في حادثة باريس .. حماس تعلق على حل جماعة الشيخ ياسين في فرنسا

ظهور أعراض "خطيرة" لفيروس كورونا بعد شفاء المصابين

الرجوب: كوشنر وبلير طلبا التواصل مع حماس لكنها رفضت وبادرت للوحدة

الأخبار الرئيسية

445

قناة 12: نتنياهو يغادر جلسة كابينت كورونا لضرورة قومية.. وصحفي اسرائيلي يعلق!

حدود غزة

آفي ديختر: غزة بعد عشر سنوات ستكون مثل لبنان الآن..!

تحدث عن اجراءت السلطة اتجاه القطاع.. الرجوب: مقبلون على خطوات عملية للمصالحة.. وقريبًا سأكون بغزة

وزيرة الصحة : 6 وفيات و569 إصابة جديدة بفيروس كورونا و562 حالة تعاف

اتحاد المعلمين بالضفة يقرر تعطيل المدارس والتحول للتعليم عن بعد