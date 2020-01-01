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المُستشار براك يبحث مع القنصل الفرنسي سبل التعاون المشترك

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
المُستشار براك يبحث مع القنصل الفرنسي سبل التعاون المشترك



رام الله /سما/

بحث رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك، اليوم الأربعاء، مع القنصل الفرنسي العام في القدس السيد رينيه تركواز، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجانبين.

وأطلع المستشار براك القنصل الفرنسي، لدى استقباله له في مقر الهيئة بمدينة رام الله، على مجموعة عمل قطاع النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، والتي أطلقتها الهيئة خلال الشهر الجاري، موضحا أن الهيئة عملت على فتح قنوات التعاون مع العديد من الدول الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى أنها طورت علاقتها مع المجتمع المحلي، واتخذت العديد من الإجراءات والخطوات في سبيل تذليل العقبات وتشجيع الجميع للانخراط في مجالات النزاهة والتوعية والوقاية والشفافية.

وشدد على أهمية وضرورة تعزيز التعاون وتوطيد العمل المشترك، بين الهيئة وكافة المؤسسات والهيئات الفرنسية ذات العلاقة بتعزيز الحوكمة والنزاهة والشفافية.

واستعرض المستشار براك آلية عمل الهيئة واختصاصاتها وإنجازاتها، موضحا خططها المستقبلية التي تطمح من خلالها لتعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد، وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية في المجتمع الفلسطيني.

بدوره عبّر القنصل تركواز عن إعجابه بمجموعه العمل التي أطلقتها الهيئة، مؤكداً أن تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في المُجتمعات عملية تحتاج لتضافر جهود المجتمع بأكمله وبكافة مؤسساته.

#هيئة مكافحة الفساد

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